Законопроекты о фейк-новостях и оскорблении органов власти прошли в Думе первое чтение

Источник: РИА "Новости"

Согласно первому из проектов, в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что «запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

Соответствующий законопроект в данном пакете инициатив предусматривает, что за нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

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Кроме того, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести норму, согласно которой в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «интернет», подобной недостоверной общественно значимой информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Законопроекты инициированы группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.