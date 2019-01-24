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15:16 (мск), источник: Интерфакс

Законопроекты о фейк-новостях и оскорблении органов власти прошли в Думе первое чтение

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов о фейковых новостях, в частности, о штрафах до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

Источник: РИА "Новости"

Согласно первому из проектов, в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что «запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

Соответствующий законопроект в данном пакете инициатив предусматривает, что за нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
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Кроме того, в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести норму, согласно которой в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «интернет», подобной недостоверной общественно значимой информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Законопроекты инициированы группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Правительство РФ предоставило положительные отзывы на данные законопроекты.

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