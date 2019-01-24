Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление топ-менеджер сделал в эфире радиостанции Business FM.

По словам Чубайса, он недооценил мастерство Марии Захаровой, когда вступил с ней в полемику о низком уровне благосостояния российских граждан:

куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. (…) А Бузову, наоборот, нужно в Ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю,в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. (…) А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть.

Глава «Роснано» отметил большое число подписчиков у телеведущей в Instagram. Из этого он сделал вывод, что Бузова пользуется большей популярностью у населения, чем Захарова. «Я уверен, что она [Бузова] сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — заключил он.

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«Не знаю, чего в нем [ответе Чубайса] больше: пошлости или ошибок, но верно одно — они находятся в абсолютной гармонии», — написала в ответ Захарова.