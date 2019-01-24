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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Спикер Новгородской думы объяснила фразу о соцвыплатах матерям после 30 лет

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Спикер Новгородской областной думы, принявшей региональный закон о выплатах на первого ребенка женщинам в возрасте до 29 лет включительно, Елена Писарева сообщила РИА Новости, что ее резонансное высказывание о том, что женщинам старше этого возраста важнее родить первого ребенка, чем получить выплаты на него, вырвано из контекста.

Источник: Новгородская областная Дума

Депутаты Новгородской областной думы в среду приняли закон, который предусматривает выплаты в размере 100 тысяч рублей матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 29 лет включительно. Эти средства могут быть израсходованы на покупку жилья либо на выплаты по кредиту на его приобретение. Под действие закона попадают родители детей, родившихся после 1 января 2019 года.

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Спикер областного парламента, комментируя возрастной ценз, выразила точку зрения, что женщины более старшего возраста нуждаются в выплатах на первого ребенка в меньшей степени, чем молодые матери. «Мы вносим самую высокую (планку) — не 24, а 29 лет, и, конечно, понимаем, что женщине, которой за 30, наверное, никакие деньги уже не нужны, потому что, действительно, женщина идет осознанно на этот шаг», — сказала она в интервью тележурналистам, чьи сюжеты опубликованы на сайте региональной думы.

Писарева добавила, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, «малыш, которого они будут любить» важнее, чем деньги. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях, поскольку некоторые пользователи восприняли его как заявление о том, что жительницы Новгородской области, родившие первого ребенка после 30 лет, не нуждаются в государственной поддержке.

Деньги нужны всегда и всем. Здесь фраза вырвана из контекста, когда говорится, что для женщин в 30 лет и старше… самое важное — это малыш, который рождается в семье. И, наверное, женщина не смотрит на деньги, и… говорит, что мне не нужно ничего, лишь бы был ребенок, которому я могу дарить материнскую любовь и испытать великое счастье материнства.

По ее словам, для поддержки в том числе и этой категории населения в Новгородской области существует программа адресной социальной помощи, по которой оказывается помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

«А этот замечательный закон (принятый областной думой) — первая ласточка в нашей Новгородской области, который оказывает помощь семья, в которых родился первый ребенок… Это очень светлая, добрая инициатива, которая, к сожалению, некоторыми людьми, которые не хотят видеть положительного, несколько исковеркана. Но самое главное, она направлена на то, чтобы стимулировать рождение ребятишек на нашей Новгородской земле», — отметила Писарева.

Она назвала «светлой и замечательной» идею организации выплат на первого ребенка в регионе, уточнив, что в Новгородской области около 67% семей, где женщина рожает ребенка до 29 лет.

«Безусловно, материальная поддержка нужна всем, и в 30 лет, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребёнка из-за того, что сначала хотят “встать на ноги”. Мы обязательно будем работать над тем, чтобы в будущем поддерживать матерей и более старшего возраста», — говорится в заявлении Писаревой, распространенном в четверг пресс-службой Новгородской областной думы.

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