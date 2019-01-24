В Госдуме предложили отказаться от арестов за неуважительные публикации

Источник: РИА "Новости"

«Мы считаем, что по данному законопроекту не должно быть административного ареста. Здесь (в законопроекте) предлагается до 15 суток, мы считаем, что штрафов достаточно, главное применять данный закон», — сказал Крашенинников на заседании Госдумы в четверг.

Еще одно замечание, по его словам, касается должностных лиц, которые должны составлять протоколы по новому административному составу. «Нам кажется, что тут надо уточнить перечень органов, которые будут эти протоколы составлять», — сказал Крашенинников.

Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые устанавливают административную ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации (материалов), предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Указанные деяния предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административным арестом на срок до 15 суток.