Женщинам после 30 деньги не нужны? Елена Писарева заявила Business FM, что ее слова вырвали из контекста

Как пояснила председатель областной думы Великого Новгорода Елена Писарева, «уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». В интервью Business FM Елена Писарева призналась, что ей непонятна негативная реакция журналистов, которые, как она считает, придираются к словам вместо того, чтобы радоваться появлению нового пособия в регионе:

«А государство и Новгородская область какую помощь только сможет, все будет оказывать. Сейчас делаем упор на эти 67%, кому мы хотим оказать помощь. Всем остальным мы будем рассматривать в дальнейшем. Деньги нужны всем и в 30, и в 40 лет. Новая мера социальной поддержки данных семей на территории Новгородской области, и мы сейчас идем поступательно, чтобы стимулировать рождение первенцев именно здесь, у нас. Женщина до 29 лет — это кто? Давайте здраво определим, это студентка, это человек, который начинает новый профессиональный путь, это человек, которому необходимо улучшение жилищных условий. Когда она рожает малыша, она, конечно же, ждет помощи от государства, чтобы этот малыш жил в хороших домах, квартирах. Соответственно, эта небольшая поддержка, и хотелось бы больше. То, что свыше 30 и после — это такое великое счастье, когда женщина овладевает огромным чувством материнства. Для женщины после 30 лет наверное, деньги, не деньги, условия какие-то — самое главное, чтобы был малыш, которого она любит и которого действительно уже поведет по жизни, и испытает огромное чувство материнства».