ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

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В голосовании участвовали 122 депутата, из них 103 проголосовали за, три — против и 16 воздержались. Российская делегация в работе сессии участия не принимает. Резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

Украинская делегация пыталась внести поправку, согласно которой задержанные моряки считались бы «военнопленными». Однако в итоговую резолюцию это слово не попало.

«Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь, в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права, в частности, Женевских конвенций», — говорится в тексте.

ПАСЕ в резолюции также предложила Москве и Киеву «воздерживаться от любых дальнейших мер, которые могут обострить конфликт и поставить под угрозу безопасность во всем регионе и обострить правовые споры между Украиной и Российской Федерацией».

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Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.