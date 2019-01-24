«Это не первая попытка оппозиции поставить режим на колени»

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В среду председатель контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны и призвал к проведению выборов. Заявлению предшествовала волна протестов, усилившихся в Венесуэле на этой неделе. США, Канада и часть стран Южной Америки уже признали господина Гуаидо временным лидером страны. В свою очередь действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в организации попытки переворота и заявил о высылке американских дипломатов. Как зарубежные СМИ отреагировали на происходящее — в подборке «Ъ».

Folha de S.Paulo (Сан-Паулу, Бразилия)

После того как США, Бразилия и другие страны признали новое правительство Венесуэлы, Николас Мадуро пытается убедить народ, что он стал жертвой мирового заговора. Эта мантра надоела так же, как дыры в экономике и демократии, оставленные авторитарным режимом. Хотя американцы выбрали наступательную риторику (и Бразилия глупо ее поддержала), протестующие, вышедшие на улицы в среду, не получали от Белого дома биг-маков, чтобы требовать свержения Мадуро. Международное движение против нынешнего режима помогло усилить протесты, поддержав Хуана Гуаидо, который объявил себя президентом. Мадуро потерял силу, но предпринял контратаку, чтобы проверить на прочность антиамериканскую риторику.

Диктатор пытается воспользоваться тем, что его возвели в ранг мирового злодея. Превращая свою борьбу за власть в дело мирового масштаба, Мадуро придерживается формулировок, которые импонируют военным и националистам. Однако эти речи, конечно, не могут устранить упадок экономики и демократических институтов.

El Tiempo (Богота, Колумбия)

В среду в Боготе около 2 тыс. граждан Венесуэлы, пройдя по улицам города, собрались у посольства страны, чтобы выразить поддержку главе Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо и призвать его к формированию нового правительства и проведению выборов. Президент Колумбии Иван Дуке был одним из первых, кто признал Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента. Министерство иностранных дел Колумбии в своем заявлении указало, что оно полностью поддержало главу Национальной ассамблеи «в соответствии с конституционными нормами и в противовес нелегитимному режиму Николаса Мадуро».

El Economista (Мехико, Мексика)

Представитель правительства заявил, что Мексика по-прежнему считает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы, несмотря на то, что США и ряд стран Латинской Америки признали Хуана Гуаидо.

Новое правительство Мексики, пришедшее к власти в декабре, заявило, что оно не будет вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы и предпочитает держать свои дипломатические каналы с Каракасом открытыми, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в этой стране.

Critica (Панама, Панама)

Министерство иностранных дел Панамы согласилось с заявлением группы «Лима», в которую входят Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Парагвай, Перу и Гондурас, о признании и поддержке Хуана Гуаидо.

Новость Российские интересы в Венесуэле

Страны поддерживают начало демократических преобразований в Венесуэле в рамках конституции этой страны, призывают провести новые выборы в кратчайшие сроки с участием всех политических субъектов и международных стандартов, необходимых для демократического процесса.

Los Angeles Times (Лос-Анджелес, США)

Когда толпы венесуэльцев вышли на улицы против своего правительства, администрация Трампа сделала необычный и провокационный шаг, признав легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции. Столь резкая эскалация произошла на фоне усилий администрации Трампа по нагнетанию давления на социалистическое правительство Мадуро, которое она обвиняет в массовых нарушениях прав человека, наркоторговле и многих других преступлениях. Вашингтон уже внес в черный список 70 высокопоставленных венесуэльских чиновников и наложил санкции на некоторые виды экспорта.

Последние события показали редкий и потенциально опасный рывок в международную дипломатию, нехарактерную для администрации США.

Она нанесла не только дипломатический удар по Мадуро, но и дала столь необходимый импульс многострадальному и в основном малоэффективному оппозиционному движению.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

После 17 лет узурпации власти, арестов оппонентов, удушения свободы прессы и неудачной социалистической экономической политики венесуэльцы отчаялись. Фотографии исхудавших детей говорят о массовом недоедании. Болезни, которые можно лечить, не лечатся.

Вопрос заключается в том, останутся ли с Мадуро военные. Недавнее небольшое восстание было быстро подавлено. Но господин Гуаидо публично обратился к военным, чтобы они приняли сторону народа. Да и молодые офицеры могут пойти наперекор генералам, удерживающим власть.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Стремительные события в Венесуэле застали многих наблюдателей врасплох. До недавнего времени положение Мадуро считалось крепким, так как политик окружен тесным кругом социалистических сторонников, многих из которых обвиняли в наркоторговле и других уголовных преступлениях и которые занимали все властные посты.

Однако широкое международное осуждение, сопровождавшееся свежей энергией оппонентов, предполагало новое и весьма противоречивое дальнейшее развитие событий.

Одни говорили, что Мадуро падет так же быстро, как Берлинская стена, другие утверждали, что он будет держаться за власть при помощи тех, кто оказывал ему поддержку до настоящего времени: русских, китайцев и кубинцев.

Таким образом судьба страны с крупнейшими запасами нефти в мире оказалась очень неопределенной. Бегство за границу многих измученных венесуэльцев привело к крупнейшему миграционному кризису в современной истории.

Прибавьте к этому весьма необычную политику администрации США, которая показала по отношению к Венесуэле даже более жесткий подход, чем к КНДР или Сирии, — и ситуация окажется еще более непредсказуемой.

The Times (Лондон, Великобритания)

Николас Мадуро, беспомощный лидер некогда одного из богатейших государств Латинской Америки, после сфальсифицированных выборов принес в этом месяце присягу на новый шестилетний президентский срок. Его власть тает день за днем, и ему пора уйти. До сих пор президент держался у власти благодаря помощи сотрудников кубинской службы безопасности, поддержке армии и расколу в рядах оппозиции…

Пока трудно представить, каким образом правительство уступит власть и как можно избежать массового кровопролития.

Некоторые военные, хорошо осознавая всю опасность, которую навлекают на собственные семьи, все же сочувствуют оппозиции.

Но поддерживать переворот — значит приглашать вступить в эту схватку еще и Россию с Китаем…

Венесуэла может надеяться, что ей удастся избежать экономической катастрофы, если она восстановит нефтяную индустрию и станет привлекательной для инвестиций. Но при Мадуро этому не бывать. Он должен уступить дорогу правительству, в которое войдут представители оппозиции и технократы. Когда это случится, легче станет и Северной, и Южной Америкам.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Слишком рано утверждать, что плотину в Венесуэле прорвало. Однако фасад режима Николаса Мадуро трещит по швам. И это все благодаря разумной стратегии Национальной ассамблеи, где большинство находится у оппозиции. Эта стратегия может оказаться решающей.

Каким будет исход, пока нельзя сказать: возможно, либо «каракасская весна», либо Мадуро будет упорно сопротивляться, либо произойдет передача власти под руководством военных наподобие того, что было в Зимбабве.

Между тем в полушарии, одолеваемом таким количеством проблем, господин Гуаидо и венесуэльская оппозиция в целом смогли найти идею, с которой согласны почти все, а это большая редкость. Господин Мадуро делает жизнь каждого более сложной, более неопределенной и более опасной — значит, он должен уйти.

Suddeutsche Zeitung (Мюнхен, Германия)

Теперь у страны есть три варианта. Председатель бесправного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства, а Дональд Трамп тут же признал его легитимным и. о. президента. Для судорожно цепляющегося за власть диктатора Николаса Мадуро это плохие новости.

Однако это не означает автоматически, что дни Мадуро сочтены. Он уже многие годы удерживает власть, отражая все возможные угрозы.

Новость Российские чиновники поехали спасать Венесуэлу от кризиса

Пожалуй, самым быстрым было бы вторжение извне, возглавляемое США и поддерживаемое Бразилией. Но это и худший способ. Нестабильный регион не может позволить себе войну с непредвиденными последствиями. Второй путь — это переговоры, которые позволят Мадуро и его преступному окружению совершить упорядоченное отступление. Это было бы лучшим путем, но он наименее вероятен. Остается третий вариант. Гуаидо обещает военным, которые пока сохраняют верность Мадуро, амнистию, если они сменят сторону. Это перспективная стратегия. Если противники режима не будут смяты, страну охватит волна протестов, которую Мадуро, скорее всего, не выдержит.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Это не первая попытка оппозиции поставить режим на колени с помощью давления улиц. Режиму Мадуро удавалось раз за разом силой подавлять протесты. Но сегодня ситуация в Венесуэле более драматична, чем когда-либо раньше. Продовольственный кризис коснулся уже практически всех слоев населения.

Даже рабочие кварталы, которые когда-то были главной опорой чавизма, вышли на улицу в среду. Кроме того, противники режима никогда ранее не могли рассчитывать на такую сильную поддержку международного сообщества. Еще предстоит увидеть, получится ли сохранить это давление улицы. Но решающим, по мнению многих наблюдателей, будет то, удастся ли Мадуро сплотить ряды своих сторонников, и прежде всего сил безопасности.