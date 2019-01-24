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18:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кто такой Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы?

До вчерашнего дня о Хуане Гуайдо знали немногие. 35-летний политик объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и уже заручился поддержкой Белого дома и многих правительств Латинской Америки.

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13
фотографий
13
фотографий

При этом лидером оппозиционного венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи — он стал, фактически случайно, 5 января. Просто потому, что власти задержали несколько основных фигур в его партии «Народная воля» (Voluntad Popular) и, согласно партийным спискам, наступила его очередь.

Неделю спустя, Гуайдо на некоторое время задержали агенты венесуэльской спецслужбы СЕБИН за то, что тот подверг сомнению легитимность Мадуро на посту президента Венесуэлы и пригрозил воспользоваться своим конституционным правом взять власть в свои руки до следующих выборов.

Что он и сделал 23 января.

Источник: GETTY IMAGES

«Венесуэла! Перед всемогущим Богом клянусь официально принять полномочия Национального исполнительного органа в качестве президента, отвечающего за Венесуэлу, для прекращения узурпации власти, создания переходного правительства и организации свободных выборов», — сказал он перед собравшимися.

Но кто он такой, Хуан Гуайдо?

Источник: EPA
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Молодой политик

Гуайдо родился в многодетной семье в венесуэльском городе Ла-Гуайра, столице штата Варгас, на Карибском побережье. Он учился в Католическом университете имени Андреса Белло (UCAB) и получил степень магистра в области государственного управления.

Отец будущего политика был пилотом, мать — учительницей.

Подростком, Гуайдо пережил крупнейшее стихийное бедствие в Венесуэле за последние полвека: оползни и сели в декабре 1999 года, в результате которых погибли от 10 до 30 тысяч человек.

Тогда его семья осталась без крыши над головой.

«Гуайдо как бы представляет собой среднего венесуэльца: из небогатой семьи, родом из провинции, а не Каракаса, он с большим трудом поступил в университет, а его родителям было сложно платить за обучение», — говорит бывший однокурсник политика, который предпочитает сохранить анонимность:

Он открытый человек, который верит в то, что институты власти должны действовать в правовом поле.
Источник: REUTERS

Молодой инженер Гуайдо в студенческие годы проявлял политическую активность, участвовал в организации акций протеста против правительства Уго Чавеса, а также семинары для представителей оппозиции, где учили наблюдению за ходом выборов и подсчету голосов.

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«У нас была группа под названием “Защити свой голос”. Мы проводили семинары», — рассказывает один из бывших сокурсников Гуайдо.

«Хуан все планирует, ему не нравится импровизация», — говорит он.

Гуайдо получил диплом промышленного инженера в Католическом университете Андреса Белло в 2007 году, а затем магистерскую степень в области управления в университете Джорджа Вашингтона в США.

В 2009 году Гуайдо вместе с видным лидером оппозиции и своим политическим наставником Леопольдо Лопесом основал левоцентристскую партию «Народная воля». Лопеса позже арестовали и приговорили к 13 годам заключения по обвинению в поджоге и терроризме. Срок Лопеса был заменен на домашний арест.

От простого депутата до лидера

В большую политику молодой инженер попал в 2011 году, когда его избрали в Национальную ассамблею от партии «Народная воля».

Он стал председателем парламента почти случайно. В декабре 2015 года после победы оппозиции на парламентских выборах, партии договорились, что председатель парламента будет меняться каждый год на лидера одной из фракций.

В этом году наступил черед партии «Народная воля». Но основные лидеры партии столкнулись с юридическими проблемами.

Лидер партии Леопольдо Лопес остается под домашним арестом. Еще один политик Карлос Веккио бежал в США, а его заместитель Фредди Гевара был вынужден искать убежища в чилийском посольстве после волны антиправительственных демонстраций в 2017 году.

В итоге спикером стал Гуайдо.

Источник: REUTERS
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Венесуэльский Обама?

Некоторые находят сходство Гуайдо и американского экс-президента Барака Обамы. Венесуэльский политик даже воспользовался предвыборным лозунгом Обамы: «Да, это возможно!» (Sí, se puede).

Станет ли Гуайдо действующим президентом, пока не ясно. Нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался признавать полномочия Гуайдо и в ходе телеобращения обвинил оппозицию в попытке госпереворота.

Гуайдо возглавляет Национальную Ассамблею — парламент страны.

Но Мадуро в прошлом году создал учредительное собрание и передал ему практически все полномочия парламента.

Сам Гуайдо утверждает, что основывает свои действия на венесуэльской конституции, и намерен работать над мирным переходом страны к демократии.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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