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19:46 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Западные активы чиновников в опасности

К каким проблемам могут привести новые методы борьбы с коррупцией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Генпрокуратура получит доступ к данным о зарубежных счетах чиновников. Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении. Он дает надзорному ведомству право обращаться в Центробанк за информацией об иностранных счетах российских госслужащих. С инициативой расширить полномочия Генпрокуратуры выступил Владимир Путин.

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Вскоре ведомство сможет напрямую запрашивать данные у регуляторов других стран, отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: «Это правильное решение, поскольку прокуратура не имела такой возможности, что являлось тормозящим фактором. Это, естественно, упростит процесс и повысит эффективность. Мы уже видим, что надзорное ведомство реально участвует в процессе изъятия незаконного имущества. То, что оно будет работать и с западными активами, это очень хорошо. Но будет существовать другая проблема: наши так называемые западные партнеры не будут открывать коррупционные активы, особенно если лица, которые приезжают, — бывшие чиновники и бизнесмены, которые преследуются в России по мотивам коррупционной деятельности, мошенничества, хищения бюджетных средств.

Как правило, если Запад занимает активную антироссийскую позицию, то он просто не открывает доступ к активам.
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Но при этом понятно, что есть экономическая подоплека. Когда в твою экономику вливаются дополнительные миллиарды долларов, а именно такие потери выявили у себя Россия и Китай, то, естественно, ты думаешь о собственной экономике — своя рубашка ближе к телу.

То, что генпрокуратура получит новые полномочия, совсем не означает, что ведомство будет получать всю информацию о зарубежных счетах чиновников, уверен заместитель генерального директора Transparency International в России Илья Шуманов: «Все сделано достаточно прагматично, и технологический инструмент, который Генеральная прокуратура получила в руки, конечно, будет испытан. Я думаю, что на начальном этапе система не будет слишком эффективно работать, но в целом за этой правоприменительной практикой будут смотреть и наблюдать.

Это новые возможности, новые полномочия.
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Между Генеральной прокуратурой и Центробанком существуют особые отношения, и надо понимать, как будут реагировать иностранные регуляторы на такие запросы, какая информация будет попадать, в каком объеме, какой актуальности. Все эти вопросы трудно предугадать, пока система не начнет действовать.

Закон о запрете госслужащим владеть счетами в зарубежных банках был принят весной 2013 года. Он распространяется не только на самих чиновников и депутатов, но и на их ближайших родственников. В 2015 году правительство расширило этот список: в него попали сотрудники всех федеральных государственных органов, госкорпораций, фондов и других организаций.

Евгений Плотников.

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