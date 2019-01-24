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18:11 (мск), источник: ТАСС

Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене.

Источник: РИА "Новости"

В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам — государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. В ходе зачитывания обвинительного акта судья счел недостаточными доказательства вины Януковича по пункту обвинения, касающемуся попытки изменения границ государства.

«Суд исключил из определения “Государственной измены” в приговоре действия, направленные на изменения границ Украины и на подрыв обороноспособности страны», — сказал судья.

Но при этом суд признал бывшего президента виновным по двум остальным пунктам — государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

По первому пункту суд приговорил Януковича к 13 годам, а по второму — к 12 годам. Таким образом по совокупности статей наказание составило 13 лет заключения. Суд также постановил оставить в силе постановление об аресте имущества экс-президента.

Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляции, на которую отводится 30 дней.

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Дело «о госизмене»

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главой государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности вынужден был покинуть сначала Киев, а затем и страну. Из-за возникшей правовой коллизии вокруг статуса Януковича новые власти долго не могли начать против него уголовное преследование. Лишь только в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона на этот счет. Месяц спустя было объявлено о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы и пособничестве в ведении агрессивной войны.

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