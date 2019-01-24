Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения
КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг
КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Оболонский суд Киева заочно приговорил в четверг
В рамках этого дела он обвинялся по трем пунктам — государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. В ходе зачитывания обвинительного акта судья счел недостаточными доказательства вины Януковича по пункту обвинения, касающемуся попытки изменения границ государства.
Но при этом суд признал бывшего президента виновным по двум остальным пунктам — государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
По первому пункту суд приговорил Януковича к 13 годам, а по второму — к 12 годам. Таким образом по совокупности статей наказание составило 13 лет заключения. Суд также постановил оставить в силе постановление об аресте имущества
Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляции, на которую отводится 30 дней.
В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главой государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности вынужден был покинуть сначала Киев, а затем и страну.
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