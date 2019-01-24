Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения

Дело «о госизмене»

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович, по сути, силой был отстранен от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главой государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности вынужден был покинуть сначала Киев, а затем и страну. Из-за возникшей правовой коллизии вокруг статуса Януковича новые власти долго не могли начать против него уголовное преследование. Лишь только в октябре 2016 года была завершена юридическая процедура лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой отдельного закона на этот счет. Месяц спустя было объявлено о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственной границы и пособничестве в ведении агрессивной войны.