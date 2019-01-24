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23:09 (мск), источник: ТАСС

США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Вашингтон передал Москве документ, в котором излагаются требования Соединенных Штатов по соблюдению Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, в которую входил корреспондент ТАСС, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Она уточнила, что это послание было передано ею заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве. «Мы оставили им письмо, излагающее, что им [России] необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [ДРСМД]», — отметила она.

При этом замгоссекретаря уточнила, что в письме не содержится новой информации. «Это информация, которую мы уже ранее предоставляли, — сказала она. — Вот шаги, которые необходимо сделать. И я в конце напомнила заместителю министра иностранных дел, что он знает, какие шаги необходимо сделать».

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США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД.

Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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