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20:07 (мск), источник: Интерфакс

Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Российский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного права.

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13
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13
фотографий

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога», — говорится в сообщении.

«Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации», — отметили в Кремле.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах», — добавили в пресс-службе.
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21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Среди тех, кто поддержал действующего президента Венесуэлы — Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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