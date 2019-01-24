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20:19 (мск), источник: РИА Новости

Захарова отреагировала на предложение Чубайса стать ведущей «Дома-2»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса стать ведущей «Дома-2» вместо Ольги Бузовой.

Источник: РИА Новости

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит Дом-2», — написала дипломат в Facebook.

Отвечая на комментарий одного из пользователей соцсети, Захарова отметила, что не следит за проектом и не знает, кто сегодня ведет шоу.

Я думала, что он только с Собчак смотрел, а он, видите, до Бузовой дотянул. <…> Мрак, конечно. Дожили. Глава госкорпорации.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Ранее Чубайс предложил «продвинуть» Ольгу Бузову в МИД на место Марии Захаровой. По его мнению, телеведущая освоится на новой должности и «сможет проводить эти брифинги с журналистами». Захаровой же Чубайс посоветовал устроиться в «Дом-2».

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«Это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», — считает руководитель «Роснано».

Ранее Чубайс и Захарова вступили в полемику из-за высказывания руководителя госкорпорации о состоянии экономики в стране и работе Чубайса в правительстве. Выступая на Гайдаровском форуме, глава «Роснано» назвал россиян бедным народом. Через некоторое время представитель МИД опубликовала пост, в котором заявила, что о причинах бедности российских граждан стоит узнать у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, почему же в стране сложилась такая экономическая ситуация». В ответ на это Чубайс заявил, что во время его работы экономические показатели в России улучшились. По словам Захаровой, этот период в истории страны она вспоминает «с дрожью».

В итоге Чубайс признал победу Захаровой в споре, а дипломат приняла его «капитуляцию».

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