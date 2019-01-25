В Совете Европы рассказали об огромном долге России

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Ранее в этот же день глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о необходимости найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также попытаться заставить Москву выплатить долг.

В апреле 2014 года российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ Россия приостановила выплаты взносов в Совет Европы, что привело к финансовому кризису в организации.

22 января, выступая в ПАСЕ, Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса в Парламентской ассамблее не привело к возвращению Крыма и при этом стало причиной кризиса в Совете Европы.