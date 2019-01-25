В Совете Европы рассказали об огромном долге России

Ранее в этот же день глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о необходимости найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также попытаться заставить Москву выплатить долг.
В апреле 2014 года российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ
22 января, выступая в ПАСЕ, Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса в Парламентской ассамблее не привело к возвращению Крыма и при этом стало причиной кризиса в Совете Европы.
В ответ на его высказывание российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Страсбург сам виноват в таких последствиях, так как следовал «примитивным рефлексам русофобов».