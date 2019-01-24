Мадуро отказался покидать свой пост

Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не откажусь от обязательств перед отечеством, я никогда этого не сделаю», — сказал он.

Кроме того, Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США. Дипломаты вернутся на родину в субботу, 26 января.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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