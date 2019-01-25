США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

В Госдепе добавили, что правительство США «имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле». «Граждане США, проживающие или путешествующие в Венесуэлу, должны рассмотреть возможность выезда из страны», — отметили в ведомстве.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

Венесуэльская армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США, и разорвал с ними дипломатические отношения. Господин Мадуро также поручил закрыть посольство и консульства Венесуэлы в США.