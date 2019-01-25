Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Красноярске кошку нашли с запиской «Заберите меня. Замерзну»
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Сколько воды на самом деле нужно пить каждый день
Елена Яковлева в образе голливудской дивы восхитила поклонников
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Кинулась не к мужу: действия Собчак после избиения Виторганом
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Тяжело больная Юлия Началова смирилась со своей судьбой - СМИ
СМИ: Собчак высказалась о драке мужа с Богомоловым
Скончался Валерий Никонов
Путин выразил соболезнования Турции
В Hyundai и Kia обнаружили опасную, но непонятную неисправность
Узбекский ответ «Ладе»: всё кончено?
Назван любимый этаж москвичей
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
03:41 (мск), источник: Коммерсантъ

США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

Госдепартамент США выпустил распоряжение об отзыве из Венесуэлы американских дипломатов, деятельность которых «не носит срочного характера». Причины отзыва не уточняются.

В Госдепе добавили, что правительство США «имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле». «Граждане США, проживающие или путешествующие в Венесуэлу, должны рассмотреть возможность выезда из страны», — отметили в ведомстве.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

Венесуэльская армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США, и разорвал с ними дипломатические отношения. Господин Мадуро также поручил закрыть посольство и консульства Венесуэлы в США.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Два президента для Венесуэлы: армия отказалась поддержать «вульгарный госпереворот»
Во время загрузки произошла ошибка.
24 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Медведев жестко ответил Лукашенко. Что вызвало гнев премьера?
На какие уловки идет Япония, чтобы получить Курилы
США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД
Захарова ответила на предложение Чубайса стать ведущей «Дома-2»
Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5-15%
Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом
ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе
Доллар упал ниже 66 рублей: что происходит с валютами
Спорт
Миронова была близка к чуду. Не хватило нескольких секунд В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве лучшей из россиянок стала Светлана Миронова
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека» Паблик «Советский Автопром» опубликовал фотографии кузова удлинённой на 15 сантиметров пятидверной «Оки»
Кино
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград» С выходом на экраны картины актера поздравила мама, Мария Миронова
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
Бесчувственное поколение 396
Помощь маме от 2 сыновей. 285
Необычное в течении 40 дней после смерти 264
Телефоны 254
Леди
Угги-ботфорты и другая самая уродливая зимняя обувь Зима в самом разгаре, а значит пришло время поговорить про некрасивую теплую обувь
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь