В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу

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Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву «немедленноосвободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права — в частности, Женевских конвенций».

«Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства», — сказал РИА Новости Гемпель.

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По его словам, со стороны Запада уже стало нормой предвзято относиться к действиям России, не вникая при этом в суть вещей.

«Для того чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех», — добавил Гемпель.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск»,"Никополь" и «Яны Капу» нарушили госграницу Россиии несколько часов совершали опасные маневры, игнорируязаконные требования российских властей.

Это произошло в Керченском проливе, который принадлежитк акватории Азовского моря и соединяет его с Черным (отсюданазвание возможного пакета санкций).

Нарушителей задержали, под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии.

Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированнойпровокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

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