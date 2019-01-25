Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пойманные в Азове моряки Украины поплатились за дебош в суде РФ
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Как сейчас живут потомки Владимира Высоцкого
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
В Екатеринбурге непривитым от кори детям ограничили посещение садов и школ
Юлия Снигирь обратилась к психологу из-за 2-летнего сына
Возмущенный Лавров требует серьезного наказания для Наргиз
Женщину укусил питон, который вылез из унитаза
Тяжело больная Юлия Началова смирилась со своей судьбой - СМИ
СМИ: Собчак высказалась о драке мужа с Богомоловым
Виторган резко отреагировал на новое свидание жены с Богомоловым
Все о пластике 53-летней Ирины Безруковой
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Как защитить технику от скачков напряжения?
Ипотека пробила психологическую отметку
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
12Ситуация в Венесуэле
09:41 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных после провокации в Керченском проливе, нелогичны. Такое заявление сделал председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву «немедленноосвободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права — в частности, Женевских конвенций».

«Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства», — сказал РИА Новости Гемпель.

Читайте также
В Совете Европы рассказали об огромном долге России

По его словам, со стороны Запада уже стало нормой предвзято относиться к действиям России, не вникая при этом в суть вещей.

«Для того чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех», — добавил Гемпель.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск»,"Никополь" и «Яны Капу» нарушили госграницу Россиии несколько часов совершали опасные маневры, игнорируязаконные требования российских властей.

Это произошло в Керченском проливе, который принадлежитк акватории Азовского моря и соединяет его с Черным (отсюданазвание возможного пакета санкций).

Нарушителей задержали, под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии.

Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированнойпровокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Читайте также: В ПАСЕ решили отделить санкции от народа

Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Назван доход чиновницы, заявившей, что матерям после 30 лет не нужны деньги
Названа самая полезная для здоровья рыба
Кешбэк, зарплатное рабство или комиссии: что отменяют банки
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию болен раком
Федор Емельяненко: Мой брат сам знает, что и как ему делать
В Совете Европы рассказали об огромном долге России
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата
Захарова ответила на предложение Чубайса стать ведущей «Дома-2»
Спорт
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ Коляда в нынешнем сезоне исполняет программы в облегченном варианте — его команда приняла решение отказаться от никак не дававшегося ему в прошлом четверного лутца
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека» Паблик «Советский Автопром» опубликовал фотографии кузова удлинённой на 15 сантиметров пятидверной «Оки»
Кино
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград» С выходом на экраны картины актера поздравила мама, Мария Миронова
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
«Юная фигуристка в деле»: Анна Семенович показала детское фото Поклонники отметили, что артистка почти не изменилась
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь