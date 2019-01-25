Песков: Путин и Мадуро не обсуждали оказание финансовой или военной помощи Венесуэле
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/ — Телефонный разговор двух лидеров состоялся 24 января.
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/ — Телефонный разговор двух лидеров состоялся 24 января.
Тема возможной финансовой или военной поддержки Венесуэлы во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с венесуэльским лидером Николасом Мадуро не обсуждалась. Об этом заявил
«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером 24 января. Как сообщила
Российский лидер указал, что поиск решений лежит «в рамках конституционного поля» и преодолеть разногласия в венесуэльском обществе возможно только путем мирного диалога.
В свою очередь президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил Путина за принципиальную позицию Российской Федерации.
Лидеры стран подтвердили обоюдный настрой на продолжение
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