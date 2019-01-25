Песков: Путин и Мадуро не обсуждали оказание финансовой или военной помощи Венесуэле

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Тема возможной финансовой или военной поддержки Венесуэлы во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с венесуэльским лидером Николасом Мадуро не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером 24 января. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Он подчеркнул, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права».

Российский лидер указал, что поиск решений лежит «в рамках конституционного поля» и преодолеть разногласия в венесуэльском обществе возможно только путем мирного диалога.

В свою очередь президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил Путина за принципиальную позицию Российской Федерации.

Лидеры стран подтвердили обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах.

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