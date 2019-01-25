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13:22 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле отметили важность общественного контроля исполнения майских указов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Любой общественный контроль исполнения и реализации майских указов президента РФ востребован, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в “майских” указах. Любое общественное участие в контроле за исполнением майского указа, оно востребовано, но о чём конкретно идёт речь, мы не обладаем какой-то информацией», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что соратники оппозиционера Алексея Навального будут помогать следить за исполнением этих указов.

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