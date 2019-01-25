В Кремле отметили важность общественного контроля исполнения майских указов
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Любой общественный контроль исполнения и реализации майских указов президента РФ востребован, заявил
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Любой общественный контроль исполнения и реализации майских указов президента РФ востребован, заявил
«Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в “майских” указах. Любое общественное участие в контроле за исполнением майского указа, оно востребовано, но о чём конкретно идёт речь, мы не обладаем