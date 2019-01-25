Кремль заявил о нежелании США вести диалог по Договору о РСМД

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«Мы не можем назвать этот раунд успешным», — заявил он.

«Наши дипломаты пытались донести нашу аргументацию по Договору о РСМД до американских коллег, но готовности вести двусторонний диалог американцы особо не демонстрировали», — сказал господин Песков.

«По-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики Договора о РСМД (со стороны США.— “Ъ”). Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, обвинениями голословными и нежелание слышать партнера, не совсем устраивают нас», — сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

За десять дней до анонсированного США выхода из Договора о РСМД Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор.