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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль заявил о нежелании США вести диалог по Договору о РСМД

Россия не может назвать успешным недавний раунд переговоров с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы не можем назвать этот раунд успешным», — заявил он.

«Наши дипломаты пытались донести нашу аргументацию по Договору о РСМД до американских коллег, но готовности вести двусторонний диалог американцы особо не демонстрировали», — сказал господин Песков.

«По-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики Договора о РСМД (со стороны США.— “Ъ”). Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, обвинениями голословными и нежелание слышать партнера, не совсем устраивают нас», — сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

За десять дней до анонсированного США выхода из Договора о РСМД Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает договор.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Театр ракетных действий».

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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