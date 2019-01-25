Кремль заявил о нежелании США вести диалог по Договору о РСМД
Россия не может назвать успешным недавний раунд переговоров с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил журналистам
Россия не может назвать успешным недавний раунд переговоров с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил журналистам
«Мы не можем назвать этот раунд успешным», — заявил он.
«Наши дипломаты пытались донести нашу аргументацию по Договору о РСМД до американских коллег, но готовности вести двусторонний диалог американцы особо не демонстрировали», — сказал господин Песков.
«По-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики Договора о РСМД (со стороны США.— “Ъ”).
За десять дней до анонсированного США выхода из Договора о РСМД Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где впервые раскрыли некоторые
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