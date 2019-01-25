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15:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Столтенберг: Россия и НАТО полностью разошлись в позициях по Договору о РСМД

Россия и Североатлантический альянс полностью разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Украине, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия—НАТО. Альянс в очередной раз призвал Россию вернуться к соблюдению соглашения.

Источник: Reuters

«По обеим этим темам мы разошлись во мнениях. И именно поэтому важен этот диалог», — цитирует господина Столтенберга ТАСС. Он отметил, что диалог о судьбе договора о РСМД будет продолжен. Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию 13—14 февраля в Брюсселе.

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Заседание Совета Россия—НАТО началось в Брюсселе в 9:00 мск и продлилось пять часов. Со стороны России в нем принимал участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из Договора о РСМД. США считают, что Россия нарушает соглашение. Россия обвинения отрицает. 15 января в Женеве прошли закрытые российско-американские консультации о судьбе договора, однако стороны остались недовольны их итогами.

23 января Россия провела брифинг для иностранных военных атташе, где впервые раскрыла некоторые тактико-технические характеристики крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которую американцы считают нарушающей договор. Представители США и НАТО, а также Великобритании, Франции и Германии приглашение проигнорировали. Позже в посольстве США в России сообщили, что демонстрация Вашингтон не переубедила. США предложили России провести переговоры на полях встречи ООН в Пекине на следующей неделе.

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