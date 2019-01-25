Во Флориде задержали бывшего советника Трампа Роджера Стоуна

Источник: AP 2019

Стоуна обвиняют в лжесвидетельстве, воспрепятствовании правосудию и давлении на свидетелей. Представитель спецпрокурора Роберта Мюллера Питер Карр рассказал, что бывший советник Трампа предстанет перед федеральным судом позже 25 января.

Федеральная коллегия присяжных Округа Колумбия опубликовала официальное обвинение бывшего советника Трампа.

В нем указано, что Стоун в 2016 году поддерживал контакт с «Организацией 1», которая обнародовала переписку бывшего кандидата в президента Хиллари Клинтон. Отмечается, что «Организация 1» до этого уже публиковала документы, украденные у правительства США.

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5 декабря бывший советник Трампа отказался давать показания по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США. Адвокат Стоуна Грант Смит сослался на пятую поправку конституции США, которая не позволяет привлекать подозреваемых к ответственности по одному и тому же делу дважды.

Спецпрокурор Мюллер, который ведет расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года (Рашагейт), подозревал Стоуна в связях с WikiLeaks. Основателя этого сайта Джулиана Ассанжа, который публиковал секретные данные правительств разных стран, подозревают в связях с российской разведкой.

В марте 2016 года WikiLeaks опубликовал около 30 тысяч служебных писем Клинтон, которые она отправляла с личной электронной почты. Бывшего кандидата в президенты обвинили в нарушении правил внутренней безопасности. Дело в том, что американские чиновники обязаны пользоваться служебной почтой, когда отправляют служебные письма.

Минюст США начал расследование дела о предполагаемом российском вмешательстве в 2017 году. Ответственным за это выбрали бывшего директора ЦРУ Роберта Мюллера. Причастность России к вмешательству в выборы отвергают как президент Трамп, так и Москва.