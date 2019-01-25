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15:41 (мск), источник: RTVi

Во Флориде задержали бывшего советника Трампа Роджера Стоуна

Сотрудники ФБР 25 января задержали во Флориде политтехнолога Роджера Стоуна, который был советником Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Об этом сообщает CNN.

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Источник: AP 2019

Стоуна обвиняют в лжесвидетельстве, воспрепятствовании правосудию и давлении на свидетелей. Представитель спецпрокурора Роберта Мюллера Питер Карр рассказал, что бывший советник Трампа предстанет перед федеральным судом позже 25 января.

Федеральная коллегия присяжных Округа Колумбия опубликовала официальное обвинение бывшего советника Трампа.

В нем указано, что Стоун в 2016 году поддерживал контакт с «Организацией 1», которая обнародовала переписку бывшего кандидата в президента Хиллари Клинтон. Отмечается, что «Организация 1» до этого уже публиковала документы, украденные у правительства США.
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5 декабря бывший советник Трампа отказался давать показания по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США. Адвокат Стоуна Грант Смит сослался на пятую поправку конституции США, которая не позволяет привлекать подозреваемых к ответственности по одному и тому же делу дважды.

Спецпрокурор Мюллер, который ведет расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года (Рашагейт), подозревал Стоуна в связях с WikiLeaks. Основателя этого сайта Джулиана Ассанжа, который публиковал секретные данные правительств разных стран, подозревают в связях с российской разведкой.

В марте 2016 года WikiLeaks опубликовал около 30 тысяч служебных писем Клинтон, которые она отправляла с личной электронной почты. Бывшего кандидата в президенты обвинили в нарушении правил внутренней безопасности. Дело в том, что американские чиновники обязаны пользоваться служебной почтой, когда отправляют служебные письма.

Минюст США начал расследование дела о предполагаемом российском вмешательстве в 2017 году. Ответственным за это выбрали бывшего директора ЦРУ Роберта Мюллера. Причастность России к вмешательству в выборы отвергают как президент Трамп, так и Москва.

AP 2019
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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