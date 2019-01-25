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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Россия готова быть посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия готова стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы, заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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«Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет», — сказал российский дипломат.

«Вчера министр иностранных дел Российской Федерации сказал, что мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход, готовы сотрудничать с международными игроками, готовы использовать весь наш авторитет для того, чтобы такой диалог был налажен», — напомнил Щетинин.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — «марионеткой США». Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Справка
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Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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