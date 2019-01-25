Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о новом названии Македонии
АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/ — За одобрение соглашения проголосовали 153 депутата, 146 выступили против, один воздержался.
АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/ — За одобрение соглашения проголосовали 153 депутата, 146 выступили против, один воздержался.
Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в пятницу в главном законодательном органе страны по завершении трехдневных дебатов.
За одобрение соглашения проголосовали 153 депутата 300-местного парламента, 146 выступили против, один воздержался.
Официально депутаты голосовали за законопроект министерства иностранных дел Греции под названием «Ратификация Окончательного соглашения об урегулировании споров, которые описаны в резолюциях Совета Безопасности ООН 817 (1993) и 845 (1993), Прекращение Временного соглашения 1995 года и Установление стратегического партнерства между Сторонами». Его одобрение и означало ратификацию соглашения о новом госнаименовании Республики Македония. Правительству удалось набрать 153 голоса в пользу ратификации документа за счет 145 голосов депутатов правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и восьми оппозиционных и независимых парламентариев.
Одобрению соглашения предшествовали два дня бурных дебатов по документу в постоянном комитете по национальной обороне и иностранным делам греческого парламента. Затем его три дня обсуждали на пленарном заседании. Представители правящей партии СИРИЗА доказывали, что это соглашение — единственно правильное и возможное в данных условиях, а оппозиционные партии называли сделку «предательством интересов греков» и передачей соседней стране официального права использовать в своем названии слово «Македония», принадлежащего исключительно греческой истории и культуре.
Выступивший в дебатах
Не было у нас и македонской национальности, которую мы якобы передаем, так как македонцы, которые живут в северной Греции, являются греками.