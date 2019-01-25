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21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об отправке российских наемников на помощь Мадуро

Для охраны избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну прибыли российские наемники из частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Прибыли ли российские наемники в Венесуэлу после начала протестов, или они находятся в стране уже некоторое время, источники не уточнили.

Агентство также ссылается на Евгения Шабаева, известного в качестве главы комитета Общероссийского офицерского собрания и заявлявшего о планах подать в суд на организаторов ЧВК. Он утверждает, что в стране могут находиться около 400 российских наемников. Другие собеседники издания сообщают о малочисленных группах.

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По данным источников Reuters, прибывшие в Венесуэлу наемники тесно связаны с ЧВК Вагнера, члены которой «тайно сражались в интересах России в Сирии и на Украине».

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые, свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

23 января российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и подчеркнул, что в стране они занимаются подготовкой кадров для силовых структур. 18 декабря прошлого года Москва также признала наличие военных специалистов из России в Центральноафриканской Республике: по официальной версии, там они занимаются укреплением вооруженных сил страны.

В ноябре 2018 года агентство Bloomberg выпустило расследование о деятельности ЧВК, которых связывают с российским миллиардером Евгением Пригожиным. В нем говорилось, что наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки и предлагают лидерам стран помощь в проведении предвыборных кампаний. Среди этих стран оказались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР.

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