Лидер оппозиции отказался от диалога с президентом Венесуэлы

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла попытку мятежа в столице Венесуэлы Каракасе. Именно после этих событий ситуация в стране начала стремительно накаляться, в итоге оппозиция выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на улицы в знак протеста против Мадуро. В этот день возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо объявил себя перед своими сторонниками временным президентом Венесуэлы.