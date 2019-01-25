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21:46 (мск), источник: Интерфакс

Лидер оппозиции отказался от диалога с президентом Венесуэлы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуаидо отказал законному президенту страны Николасу Мадуро в диалоге.

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13
фотографий
13
фотографий

Выступая в пятницу перед сторонниками, он заявил, что «не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро».

Ранее в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо встречу. По его словам, он готов встретиться «где угодно и когда угодно».

Ранее президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам о готовности мексиканских властей принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон.

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла попытку мятежа в столице Венесуэлы Каракасе. Именно после этих событий ситуация в стране начала стремительно накаляться, в итоге оппозиция выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на улицы в знак протеста против Мадуро. В этот день возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо объявил себя перед своими сторонниками временным президентом Венесуэлы.

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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