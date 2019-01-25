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21:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина переброски российских наемников в Венесуэлу

Заговор против венесуэльского президента Николаса Мадуро готовился заранее, и потому туда были переброшены российские наемники. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, занимающийся защитой интересов сотрудников частных военных компаний.

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«Вечером 21 января определенной группе ребят поступило указание быстро набрать группу. Они выполняли заказы от частных военных компаний», — пояснил Шабаев. По его данным, к этому времени в ближнем кругу Мадуро был обнаружен заговор военных, и потому было необходимо заменить его личную охрану лояльными людьми, что и было сделано.

Кроме того, Шабаев отметил, что отправленные наемники не связаны с так называемой ЧВК «Вагнер» и ресторатором Евгением Пригожиным, который считается ее руководителем.

Ранее 25 января стало известно, что у Мадуро есть охрана из российских наемников. Их, по предварительным данным, около 400.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые, свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

23 января российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и подчеркнул, что в стране они занимаются подготовкой кадров для силовых структур. 18 декабря прошлого года Москва также признала наличие военных специалистов из России в Центральноафриканской Республике: по официальной версии, там они занимаются укреплением вооруженных сил страны.

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