Посол назвал «уткой» данные о российской ЧВК в Венесуэле

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Сообщения западных СМИ о том, что в Венесуэле действуют сотрудники российских частных военных компаний, не имеют ничего общего с действительностью, рассказал посол России в Каракасе Владимир Заемский.

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная “утка”», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters сообщило, что за последние несколько дней в Венесуэлу из России якобы прибыли бойцы частных военных компаний, которые выполняют секретные миссии, в том числе — усиление безопасности венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

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«У нас нет такой информации», — так ответил на соответствующий представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле. Стенограмма интервью госсекретаря опубликована на сайте Госдепа.

Ведущая программы спросила у дипломата, есть ли у США опасения по вводу войск в Венесуэлу из-за того, что против такого решения выступают Россия и ряд других стран, которые считают легитимным Николаса Мадуро.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», — отреагировал на эти слова глава Госдепа.

Стоит отметить, что в этот же день Мадуро анонсировал проведение крупных военный учений, ориентированных на отработку отражения внешней агрессии в отношении Венесуэлы, передает «Звезда».

«У наших Вооруженных сил будут учения с 10 по 15 февраля, учения по вторжению на нашу территорию, по защите территорий, побережья, рек, по военно-гражданской мобилизации», — рассказал президент страны.

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что военные делают страну неприступной для попытки вторжения извне и «способны противостоять любому врагу-империалисту», передает ФАН.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 января, в Кремле провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого, среди прочего, обсуждалась ситуация в Венесуэле.

Участниками была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба Кремля.

Со своей стороны заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выразил надежду на то, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса продолжится, несмотря на кризис в Венесуэле, передает НСН.

Он напомнил, что в настоящее время между Россией и Венесуэлой в военной сфере ведется активное взаимодействие. В частности, российская сторона осуществляла поставки в Венесуэлу самолетов «Сухого».

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Сейчас Москва отправляет в страну бронетехнику, а также организовывает производство автоматов Калашникова и центра по обслуживанию вертолетного парка в Венесуэле.

Чуть ранее издание Defense News написало, что Соединенные Штаты могут осуществить военное вмешательство на территорию Венесуэлы, если она этого попросит или согласится на потенциальное предложение Вашингтона.

Как рассказал анонимный высокопоставленный чиновник из администрации США, «все варианты [по Венесуэле] на столе». Чиновник акцентировал внимание на экономический и дипломатический ответ в том случае, если Николас Мадуро «выберет путь насилия».

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает «военного варианта» для Венесуэлы, напоминает издание. При этом признание главой Белого дома спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны может открыть дверь для сил специальных операций США.

Оказание помощи иностранным государствам с помощью вооруженных сил прописано в разделе 10 кодекса США, говорится в материале. Возможно, лучшей параллелью этого сценария в современности является Ирак, где международно признанное правительство — созданное после американского вторжения в 2003 году, с тех пор разрешило США вести войну против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Ираке.

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.