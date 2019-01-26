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00:18 (мск), источник: RTVi

Сергей Доренко о политике Мадуро: надо быть коллекционным кретином

Рассуждая о политике президента Венесуэлы Николаса Мадуро, журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко высказал мнение о том, что «надо быть коллекционным кретином… чтобы все как есть профукать». Таким мнением он поделился в эфире RTVI.

Источник: Reuters

Комментируя твит председателя правительства России Дмитрия Медведева, где он задает вопрос о том, «как бы американский народ воспринял бы новость о том, что в результате бюджетного кризиса <…> новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США», журналист пошутил, отметив то, как бы «американский народ удивился, если бы в президенты пошел Володин».

По его мнению, Россия, в том числе Медведев, всегда следует традиции: «С каких пор Россия везде и только везде поддерживает контрреволюцию и регресс? Россия всегда и везде душила революцию, потому что мы всегда против супостата <…> Россия должна теперь вмешаться в Венесуэлу».

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Доренко отметил «ультранекомпетентность» венесуэльского руководства: «У людей запасы нефти в два раза больше, чем у России и Саудовской Аравии, запасов нефти — номер один на планете земля, 70 млрд кредита от Китая, 17 — от России. Ну какой шайкой <…> клептоманов надо быть, чтобы все как есть профукать, чтобы <…> иметь 3 млн венесуэльцев, бежавших от голода. Каким кретином надо быть? Надо быть коллекционным кретином».

«Все, к чему они прикасаются рукой, превращается в дерьмо», — добавляет журналист.

Доренко считает, что Россия всегда, «начиная с суворовского похода через Сен-Готард <…> должна всегда всех спасать от палки в одном месте. Мы должны бороться за регресс, в этом наша сущность и долг перед цивилизацией», — заключает он.

Сейчас в Венесуэле продолжаются массовые протесты, которые начались после того, как Мадуро заступил на второй срок 10 января 2019 года. 23 января Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, Канаду, Аргентину, Бразилию и Чили, признали его легитимным правителем. Поддержку Мадуро выразили Россия, Китай, Мексика, Турция и другие страны.

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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