Колумбия не собирается предоставлять США базы для вторжения в Венесуэлу

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«Нет» — ответил собеседник на вопрос, намерена ли Колумбия предоставить США базы для действий против Венесуэлы.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а Гуаидо — «марионеткой США».

Позже Мадуро потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование. Он отказался говорить о возможности применения силы для защиты американских дипломатов в Венесуэле, но заверил, что правительство сделает всё для их защиты.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года говорил, что у Вашингтона много вариантов решения по Венесуэле, среди них военная операция.