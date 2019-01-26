Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

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«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — сказал Лукашенко в телефонном разговоре с Мадуро.

Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны.

Президент подчеркнул, что Белоруссия полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.