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00:31 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Мадуро

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщила его пресс-служба.

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13
фотографий
13
фотографий

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — сказал Лукашенко в телефонном разговоре с Мадуро.

Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в дружественной Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны.

Президент подчеркнул, что Белоруссия полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

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