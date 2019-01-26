МИД РФ прокомментировал усилия США по демократизации Венесуэлы

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«Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала», — написала Захарова в своем фейсбуке.

«В Ираке демократию “восстановили”, в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», — добавила она.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы снял с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

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Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы «храбро высказался» против «режима» Мадуро, потребовав «свободы» и «верховенства права».

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуаидо выпустил заявление, в котором заявил, что призывает всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, — Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды — как попытку госпереворота.

Президент РФ Владимир Путин 24 января провел телефонный разговор с Мадуро. Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса», сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права». В. Путин высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.