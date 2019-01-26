Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как испортить кота. Вредные советы – 2
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
Звезда «Деффчонок» рассмешила сеть видео, где укладывает сына спать
Михалковы, Ходченкова: лучшие образы «Золотого орла 2019»
Как зарабатывают состояния на квартирах на первых этажах
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
Япония отвергла план Путина по Курилам на $30 млрд
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
«Зулейха открывает глаза»: первый большой репортаж со съемок
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
Михалковы, Ходченкова: лучшие образы «Золотого орла 2019»
Селин Дион с молодым бойфрендом вышли в свет в парных нарядах
Подержанные автомобили резко постарели
5 самых дешевых машин с автоматом
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
04:14 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко ответил на вопрос о захвате церквей УПЦ фразой «всему свое время»

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность захвата церквей канонической УПЦ представителями «новой церкви» фразой «всему свое время», соответствующее заявление он сделал в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина», запись опубликована на YouTube.

Источник: РИА Новости

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — заявил Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заверяли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим.

Видео
Встретив в Давосе Тимошенко, Порошенко надулся, как мышь на крупу

Верховная рада Украины 17 января приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) ее храмов.

Закон предусматривает, что прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, внося изменения в устав (положение) религиозной организации. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются на собрании религиозной общины не менее чем двумя третями от числа ее членов.

Число захватов храмов канонической Церкви на Украине сторонниками признанной Константинополем церковной структуры и различных провокаций в отношении верующих, как отмечали в РПЦ, за последнее время значительно выросло.

В частности, по сообщению Союза православных журналистов, в Тернопольской области «рейдеры» из «новой церкви» Украины захватили Свято-Троицкий храм канонической УПЦ. Глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент сообщал, что священники «новой церкви» в сопровождении националистов пришли в храм в Черниговской области, при этом от местной полиции не последовало никакой реакции.

«Новая церковь» была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

 Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата
В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу
Итоги Давоса-2019: мир закрыт для России
Немцы раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда
Толкнувший Скабееву украинский журналист объяснил свой поступок
Жена Джорджа Клуни забрала детей и ушла от него
Как жители Австралии спасаются от рекордной жары (фото)
Работу в ночную смену связали с последующим повреждением ДНК
Спорт
Загитову подменили: ее обыграла великолепная Самодурова Олимпийская чемпионка проиграла чемпионат Европы
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Закажи сейчас, чтобы успело доехать!
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Дети
Игорь Петренко показал фото жены из роддома Актер не смог присутствовать на родах, но поддержал супругу сразу после появления на свет дочки
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь