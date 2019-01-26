Тимошенко ответила на критику Порошенко поеданием йогурта

Источник: Reuters

Инцидент произошел в ходе «Украинского завтрака» на экономическом форуме в швейцарском Давосе 24 января. По информации телеканала, Тимошенко ела йогурт во время выступления главы государства и не аплодировала ему по окончании речи. Заявление Порошенко не слушал также министр обороны Украины Анатолий Гриценко, который что-то читал в смартфоне.

Отмечается, что украинский лидер раскритиковал предвыборное обещание Тимошенко о снижении цен на газ и назвал политика популисткой.

В ответ, во время своего выступления, лидер «Батькивщины» напомнила Порошенко о невыполненных предвыборных обещаниях.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова и опубликованного 22 января, Тимошенко занимает первую строчку в рейтинге возможных кандидатов, опережая действующего главу государства Петра Порошенко.