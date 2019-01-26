Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как испортить кота. Вредные советы – 2
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
«Мы не вырастим гейм-дизайнера из 55-летнего гуманитария»
Селин Дион с молодым бойфрендом вышли в свет в парных нарядах
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
Япония отвергла план Путина по Курилам на $30 млрд
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
«Зулейха открывает глаза»: первый большой репортаж со съемок
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
До слез: случившееся на шоу вызвало бурную реакцию ведущего
Уловка продавцов, на которую попадаются все
Подержанные автомобили резко постарели
5 самых дешевых машин с автоматом
Как сделать перерасчёт за вывоз мусора, если уезжаешь на лето
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
16От Путятина до Путина
05:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Людям просто жрать нечего». Русским языком — о политическом кризисе в Венесуэле

Закрытые магазины, рост цен, остановка транспорта и люди, уехавшие на митинги, — так жители Венесуэлы описывают происходящее сейчас в стране.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Венесуэле политический кризис — лидер оппозиционного Николасу Мадуро парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом, по стране прокатилась волна протестов.

Русская служба Би-би-си спросила у тех, кто живет в Венесуэле, как это отразилось на жизни рядовых граждан.

Владимир Скарзов, житель города Порламар, предприниматель

Всех людей, которые были на митинге красных в Каракасе (имеется в виду митинг сторонников президента Николаса Мадуро. — Би-би-си), свезли туда со всей страны. И в Порламаре сейчас просто тишина и спокойствие. Я хожу по делам компании — банковские депозиты, подача документов в те или иные службы — а ничего не работает, людей нет. Всех людей увезли в Каракас митинговать за Мадуро в принудительном порядке.

При этом оппозиция осталась, их никуда не увезли, да они и сами уехать не могут. И вот получается, что оппозиция митингует по всей стране, а в Каракас свезли социалистов. Хотя я бы не назвал это социализмом, скорее, диктатура маргиналов.

Посещение подобного рода [провластных] мероприятий в Каракасе носит обязательный характер для этих граждан страны (бюджетников. — Би-би-си). Я был один раз в министерстве — это что-то вроде нашей санэпидстанции. И я пришел туда в рабочее время, а меня никто не принял. Я говорю: «А где люди?» А мне говорят: «Как где? Все ушли на митинг!».

Я бы сказал, что [больше в повседневной жизни из-за политического кризиса] ничего не изменилось, потому что хуже вряд ли может быть для простого человека. Как люди стояли в очереди, так и стоят. Только подорожали основные продукты питания, такие как макароны, соли нет вообще.

Читайте также
Колумбия не собирается предоставлять США базы для вторжения в Венесуэлу

Еще движение по дорогам не то чтобы парализовано, но никто просто не хочет никуда выезжать. И я сейчас сталкиваюсь с тем, что мои партнеры из тех стран, с которыми я работаю (Белоруссии, России), говорят, что морские линии уже не хотят везти грузы в Венесуэлу. А страна, которая импортирует 95% продовольствия, как сможет жить без этого? Никак, это голод. И к этому старательно мы идем на протяжении многих-многих лет.

Раньше это [продовольственные грузоперевозки] было и так опасно. А теперь еще на фоне этих беспорядков и на фоне того, что транспортная инфраструктура фактически лежит на боку, стало вдвойне опасно. Есть такой участок дороги между Каракасом и Пуэрто-ла-Крусом (километров шестьдесят), где в свое время, да и сейчас, люди выпрыгивали из джунглей и набрасывались на фуры, которые везли продукты. Из-за этого ввели обязательное эскортирование подобных машин национальной гвардией. И вот на этом участке впереди [колонны фур. — Би-би-си] едет машина сопровождения и замыкающая машина сопровождения. И там сидят автоматчики в бронежилетах.

Можете себе представить, до чего довели страну? Людям нечего в этом месте жрать вообще. Они производили какао и кофе, но потом правительство ввело регулирование на эти продукты, и экспорт пропал. Если ты хочешь, отдай бесплатно, но экспортировать ты не можешь. Люди вырубили свои плантации и выращивают корешки наподобие картошки. Единственное, что можно экспортировать из Венесуэлы без какого-либо ограничения, это тыква. Вам вот нужна тыква? Я не думаю.

Знаете, какую закономерность заметили венесуэльцы, какая у них примета? Если Путин позвонил Мадуро во время протестов оппозиции, жди Сечина на подписание нефтяного контракта.

Но здесь дети после школы ходят посмотреть на шаурму. И я не знаю ни одного человека из своего окружения — сотрудника, друга, партнера, — который бы поддерживал Николаса Мадуро. Обращу ваше внимание на то, откуда берутся такие цифры мнимой поддержки [Мадуро]. Когда ты голосуешь, ты должен предъявить в избирательную машину (вероятно, имеется в виду электронная урна. — Би-би-си) удостоверение личности, и машина отсканирует его.

Читайте также
Посол назвал «уткой» данные о российской ЧВК в Венесуэле

После победы оппозиции на парламентских выборах тем людям, которые голосовали за оппозицию, перестали выдавать продуктовые наборы. Можно ли говорить о какой-то тайне голосования? На последних выборах губернатора имел место откровенный подкуп со стороны мадуристов. Людям давали продуктовые наборы, а взамен тебя провожали к этой машине [для голосования] и следили, чтобы ты правильно нажимал эти кнопочки.

Вот буквально вчера я получил сообщение, что контейнер с продовольствием, которое мы сюда импортируем, задерживается еще на месяц. Уж не знаю — из-за этой ситуации [политического кризиса] или нет. И одна знакомая меня спрашивает: «Владимир, а как там с макаронами?» Я говорю: «Вы знаете, синьора Эухениа, похоже, придется подождать еще месяц». И она смотрит на меня со слезами на глазах и говорит: «Ну как же так? Мы же все умрем!».

И после этого говорят, что это проамериканская оппозиция вывела на улицы подкупленных сторонников! Какая проамериканская оппозиция?! Да людям нечего жрать просто! Они вышли в последнем своем конвульсионном дергании, чтобы попытаться хоть что-то изменить.

Владимир Лисенко, житель Каракаса, инженер-электрик в государственном ведомстве

Это целое дело — у нас сейчас два президента, два парламента, страна разделена на две части, а люди с голоду умирают…

Он [Мадуро] покупает голоса — дает каждый месяц бедным людям ящик продуктов, деньги дает по карточкам. Но большинство жителей богатых районов против этого правительства, которое сейчас управляет страной. Он бедным людям дает квартиры с мебелью — все бесплатно. Здесь китайцы, русские и белорусы строили хорошие здания, и он дарит людям квартиры — покупает голоса.

Видео
Эксперты обсудили американское вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

А людям, которые работают, ничего не дают. Людям в богатых районах тоже очень трудно покупать продукты. Раньше было самое маленькое [жалованье. — Би-би-си] 4,5 тысячи боливаров. Он [Мадуро] повысил жалованье до 18 тысяч. Но получается, что инженер и уборщица получают одинаковое жалованье. Плюс инженеру платят 400 боливаров за наличие диплома. Плюс 450 боливаров — это карточка на продукты. Но что ты можешь купить на это? Буханка хлеба стоит 1200, и ты должен стоять в очереди, чтобы купить буханку хлеба. Получишь ты жалованье, а килограмм мяса стоит 19 тысяч, килограмм сыра — 18 тысяч, коробка яиц — 10 — 12 тысяч.

Но у богатых людей деньги есть. Они спрятали доллары дома или им кто-то присылает, и они их меняют на черном рынке, и на эти деньги покупают продукты.

Вчера пошел на работу — было все спокойно. Только в бедных районах бандиты спустились с гор, где у них хижины, и начали жечь мусор и грабить — но им [за это] заплатили. Полиция пришла — успокоила всех.

Народу не нравятся забастовки, беспорядки — все хотят спокойно жить. Большинство, как и я, боится, что здесь все будет как в Ираке, Ливии.

Это были очень хорошие страны — там не было бандитизма, наркотиков, все люди жили хорошо. Пришли американцы, разрушили страну, сейчас там беспорядок. Как в Сирии, в Афганистане. Мы все боимся, что здесь, в нашей стране, будет то же самое.

Висенте Кинтеро, житель Каракаса, политолог

В целом люди устали от гиперинфляции и от дефицита, люди хотят уехать из Венесуэлы в другие страны. Оппозиция считает, что это вина правительства, что это происходит из-за его некомпетентности, из-за социализма и из-за коррупции. Сторонники правительства Мадуро считают, что это вина экономических санкций и вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы, а также «экономической войны» частного сектора.

Читайте также
Сергей Доренко о политике Мадуро: надо быть коллекционным кретином

Люди просто хотят, чтобы этот кризис закончился. Рецессия продолжается с 2013 года, и этот ужасный кризис ухудшается с каждым днем. У Мадуро были некоторые шансы улучшить ситуацию за это время, но его команда недостаточно поддерживает венесуэльский частный сектор, и это большая проблема.

Люди очень устали и надеются, что ситуация изменится. Люди видят, что кризис только углубляется. Оппозиция заявляет, что скоро все закончится, но нужно помнить, что они говорят это с 2013 года. Они говорили то же самое — одна и та же история повторяется каждый год. Пока все, что мы имеем, это пять лет рецессии и три года санкций США, и ничего не меняется.

Продукты в магазинах очень дорогие, зарплаты низкие. Год назад на 100 долларов можно было купить много всего, но сейчас на то же самое необходимо уже минимум 500 долларов. В последние два дня практически все магазины были закрыты из-за протестов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 "Людям просто жрать нечего". Русским языком - о политическом кризисе в В...
Трамп объявил о временном прекращении "шатдауна"
Итоги Давоса-2019: мир закрыт для России
Трамп подписал документ о возобновлении работы правительства
Немцы раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда
Толкнувший Скабееву украинский журналист объяснил свой поступок
Жена Джорджа Клуни забрала детей и ушла от него
Тимошенко ответила на критику президента поеданием йогурта
Как жители Австралии спасаются от рекордной жары (фото)
Спорт
Загитову подменили: ее обыграла великолепная Самодурова Олимпийская чемпионка проиграла чемпионат Европы
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Закажи сейчас, чтобы успело доехать!
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
Что сегодня готовите? 323
Мамы девочек подростков, к вам вопрос... 303
В джазе только девушки.Как это снимали. 281
Самый безумный поступок 280
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь