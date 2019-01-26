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14:19 (мск), источник: Ведомости

Трамп временно завершил шатдаун в США

Президент подписал бюджет на три недели для восстановления работы правительства.

Источник: AP 2019

Президент США Дональд Трамп в пятницу пошел на уступки демократам и подписал временный бюджет для восстановления работы правительства, остановив тем самым рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Бюджет подписан на три недели, до 15 февраля. Предполагается, что это время будет использовано для переговоров о долговременном бюджете.

В США больше месяца не работали федеральные органы власти из-за отсутствия финансирования. Трамп отказывался подписывать бюджет на 2019 г., пока в нем не будут учтены средства в размере $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства.

Пока главный вопрос, приведший к шатдауну, так и не решен.
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Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временно бюджета, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них. Единственный вопрос, который предстоит решить — хотят ли демократы получить что-то или ничего», — написала Сандерс в Twitter.

Сам Трамп не считает, что он пошел на уступки демократам, согласившись принять временный бюджет без затребованных им средств на пограничную стену. «Это ни в коем случае не было уступкой», — написал Трамп в Twitter. «Это было заботой о миллионах людей, которым сильно вредил шатдаун — и подразумевание того, что через 21 день, если не будет заключено сделки, веселье начнется снова!» — добавил президент.

Окончание шатдауна означает восстановление работы всех американских государственных органов, госслужащим вскоре должна быть выплачена зарплата, которую они не получали в последний месяц. Пока длился шатдаун без зарплаты оставались около 800 000 госслужащих и более миллиона контрактных работников госсектора.

Справка
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Шатдаун в США приостановлен на три недели
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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