Трамп временно завершил шатдаун в США
Президент подписал бюджет на три недели для восстановления работы правительства.
Президент подписал бюджет на три недели для восстановления работы правительства.
Президент США Дональд Трамп в пятницу пошел на уступки демократам и подписал временный бюджет для восстановления работы правительства, остановив тем самым рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — прекращение работы федеральных ведомств
В США больше месяца не работали федеральные органы власти
Трамп намерен приступить к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временно бюджета, заявила
Сам Трамп не считает, что он пошел на уступки демократам, согласившись принять временный бюджет без затребованных им средств на пограничную стену. «Это ни в коем случае не было уступкой», — написал Трамп в Twitter. «Это было заботой о миллионах людей, которым сильно вредил шатдаун — и подразумевание того, что через 21 день, если не будет заключено сделки, веселье начнется снова!» — добавил президент.
Окончание шатдауна означает восстановление работы всех американских государственных органов, госслужащим вскоре должна быть выплачена зарплата, которую они не получали в последний месяц. Пока длился шатдаун без зарплаты оставались около 800 000 госслужащих и более миллиона контрактных работников госсектора.