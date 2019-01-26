Три страны Евросоюза назвали условие для объявления Гуайдо временным президентом Венесуэлы

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Власти Испании, Франции и Германии признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы». Педро Санчес председатель правительства Испании

По его мнению, «Гуайдо должен возглавить этот переходный [период] в Венесуэле». Санчес добавил, что Мадрид «со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС» по ситуации в республике.

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Премьер Испании считает, что Венесуэла «уже давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис». «Испания всегда будет вместе с Венесуэлой, с либеро-американским сообществом», — добавил Санчес. «Мы не стремимся к тому, чтобы ставить или смещать правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле», — утверждал премьер.

Заявление Парижа

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter: «Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо “временным президентом”, чтобы начать политический процесс».

Макрон также добавил, что Франция работает со своими европейскими партнерами по этому вопросу.

Заявление Берлина

«Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее, — подчеркнула представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter. — Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс».

Фитц отметила, что власти ФРГ «тесно работают с европейскими партнерами» в том, что касается урегулирования кризиса в Венесуэле.

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