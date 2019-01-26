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16:54 (мск), источник: BFM.ru

Раскрыт источник сообщений о бойцах российских ЧВК в Венесуэле

Информация о поступлении заказа «для охраны «первых лиц» была получена от одного из бойцов ЧВК.

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12
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Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев рассказал РБК об источнике информации о российских бойцах, отправленных в Венесуэлу охранять президента Николаса Мадуро.

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По словам Шабаева, 21 января к нему обратился за помощью боец частной военной компании, из тех, кто занимается охраной первых лиц. Он сказал, что поступил срочный заказ, по которому нужно набрать группу и выехать — куда, боец не знал. На следующий день атаману позвонила родственница бойца и подтвердила факт, что ребята прибыли в Гавану и их сажают на рейс. Женщина попросила Шабаева по связям в международных журналистских кругах выяснить, куда их потом перебросят.

Шабаев рассказал, что обратился с этой информацией в Reuters, чтобы узнать, «куда люди вообще пропали и куда в дальнейшем их могли бы перебросить». Позже атаман увидел сообщение о том, что подтвердились факты, что в Венесуэле «видели российских граждан при работе уже непосредственно у Мадуро».

Шабаев уточнил, что в Венесуэлу россияне отправились на двух чартерных бортах. При этом он затруднился назвать точное количество человек.

Ранее западные СМИ сообщили, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут охранять россияне из ЧВК.

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