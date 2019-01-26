Надежду Савченко выдвинули в президенты Украины

Около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру госпожи Савченко. Предложение поступило от ее сестры Веры, сообщают Vesti-Ukr. «На съезде в основном были родители героев АТО, пенсионеры и ветераны АТО», — сообщил корреспондент издания.

Напомним, СБУ считает, что Надежда Савченко разработала «четкий план убийства руководителей государства». По данным следствия, она вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном планировала обстрелять дома в правительственном квартале и убить людей из руководства государства, а также захватить здание парламента.