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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Надежду Савченко выдвинули в президенты Украины

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, выдвинули в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Съезд прошел в отеле «Украина».

Источник: AP 2019

Около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру госпожи Савченко. Предложение поступило от ее сестры Веры, сообщают Vesti-Ukr. «На съезде в основном были родители героев АТО, пенсионеры и ветераны АТО», — сообщил корреспондент издания.

Напомним, СБУ считает, что Надежда Савченко разработала «четкий план убийства руководителей государства». По данным следствия, она вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном планировала обстрелять дома в правительственном квартале и убить людей из руководства государства, а также захватить здание парламента.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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