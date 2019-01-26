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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Небензя обвинил США в создании ситуации двоевластия в Венесуэле

ООН, 26 янв — РИА Новости. Признание США и рядом стран оппозиционной власти в Венесуэле означает, что они либо способствовали, либо приложили руку к ситуации двоевластия там, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, «экстремистски настроенные противники легитимной власти Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния».

«Двадцать третьего января председатель Национальной ассамблеи провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США и ряд других стран незамедлительно его признали, тем самым подтвердив, что они либо способствуют, либо напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое теперь грозит серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации», — сказал российский дипломат.

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