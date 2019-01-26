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20:04 (мск), источник: ТАСС

Небензя заявил о наличии доказательств давления США на кандидатов в президенты Венесуэлы

ООН, 26 января. /ТАСС/ — Постпред России при ООН также отметил, что США хотят втянуть Совбез в свои игры по дестабилизации Венесуэлы и смены власти в этой стране.

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13
фотографий
13
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о наличии доказательства того, что США оказывали давление на кандидатов в президенты Венесуэлы, чтобы дискредитировать выборы.

«20 мая 2018 года венесуэльский народ вновь поддержал кандидатуру Николаса Мадуро в качестве президента государства, отдав ему почти 68% голосов, — сказал дипломат в субботу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. — Предвидя такой сценарий, Вашингтон сделал максимум для того, чтобы изначально дискредитировать голосование, бросить тень на обновленные органы власти страны».

В частности, имеется достаточно свидетельств, что на ряд оппозиционных кандидатов оказывалось жесточайшее давление с тем, чтобы они сняли свои кандидатуры и отказались от борьбы за пост президента.

США хотят втянуть Совет Безопасности ООН в свои нечистоплотные игры по дестабилизации Венесуэлы и смены власти в этой стране, отметил Небензя.

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«Сегодняшнее мероприятие созвано американской делегацией с единственной целью — продолжить дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, навязывая этой стране свои подходы и рецепты решения проблем, с которыми она сталкивается в последнее время», — сказал дипломат. «Заседание, на котором мы все вынуждены присутствовать, — еще один элемент стратегии США по смене власти в Венесуэле, — подчеркнул он. — Сожалеем, что в эти нечистоплотные игры США втягивают Совет Безопасности».

«Мы решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы, — сказал он. — США рисуют нам картину противостояния “режима Мадуро” народу Венесуэлы. Эта картина далека от реальной — лидер Венесуэлы пользуется очевидной поддержкой народных масс».

Европейские страны, выдвинувшие Венесуэле восьмидневный ультиматум по объявлению о дате выборов, полностью игнорируют суверенитет страны, заявил Небензя. «Конечно, кризисы лучше предотвращать, чем разрешать, — отметил он. — Но разрешать этот кризис вы предлагаете своеобразно — выдвинув абсурдный восьмидневный ультиматум. Вы полностью игнорируете суверенитет Венесуэлы, навязывая ей устраивающие вас решения».

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

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