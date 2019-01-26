Помпео призвал все страны мира «выбрать свою сторону» в венесуэльском конфликте

Источник: РИА "Новости"

Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что международное сообщество должно «выбрать свою сторону» в венесуэльской ситуации. По его мнению, все страны должны встать либо на сторону «сил свободы» и поддержать главу оппозиции Хуана Гуайдо, либо присоединиться к «силам хаоса Николаса Мадуро». Глава британского МИД Джереми Хант ранее сообщил, что Лондон присоединился к ультиматуму, который ранее выдвинули Мадуро Франция, Германия и Испания, и по которому президент Венесуэлы должен объявить о проведении новых президентских выборов в течение следующих восьми дней.

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В связи с нарастающим политическим конфликтом в Венесуэле было созвано экстренное собрание Совета Безопасности ООН.

«Пришло время поддержать венесуэльский народ, признать новое демократическое правительство во главе с временным президентом [Хуаном] Гуайдо и покончить с этим кошмаром Пришло время другим странам выбрать сторону — больше никаких отсрочек, больше никаких игр. Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с [венесуэльским лидером Николасом] Мадуро и его хаосом», — приводит ТАСС фрагмент речи Помпео на открытии заседания.

Глава Госдепа напомнил, что правление Мадуро привело Венесуэлу к тяжелому экономическому кризису, в результате которого страна «осталась без продуктов питания и гуманитарной помощи».

Мы не можем отложить это критически важное обсуждение, которое привлекает внимание всего мира, ради Венесуэлы и региона. Мы должны поддержать венесуэльский народ. Майкл Помпео Глава Госдепа США

Ранее Лондон присоединился к ультиматуму, который выдвинули главе Венесуэлы Париж, Берлин и Мадрид. «После запрета оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, подделки голосов и множественных нарушений в ходе глубоко ущербных выборов, Николас Мадуро не может быть законным лидером Венесуэлы. Хуан Гуайдо — тот человек, который поведет Венесуэлу вперед. Если в течение 8 дней не будут объявлены новые честные выборы, Великобритания поддержит Гуайдо как врио президента Венесуэлы, чтобы он мог начать политический сдвиг к демократии. Настало время нового рассвета для страдающих жителей Венесуэлы», — заявил Хант.

Вторая часть заявления Ханта идентична тем требованиям, которые выдвинули ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц и премьер-министр Испании Педро Санчес.

В МИД РФ заявили, что почти одновременное размещение этих заявлений и их одинаковый текст неслучайны, и призвали другие страны прекратить вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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11 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что он может стать исполняющим обязанности президента республики в соответствии с конституцией страны. За день до этого Николас Мадуро вступил в должность президента после завершившихся выборов, результаты которых, однако, не признала Национальная ассамблея. После этого в стране начались беспорядки и массовые выступления протестующих.

Верховный суд Венесуэлы 21 января объявил парламент нелегитимным органом власти. 23 января на митинге в Каракасе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны вместо Николаса Мадуро и принял присягу. После этого президент США Дональд Трамп признал Гуайдо временным главой Венесуэлы. Мадуро обвинил Вашингтон в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

В поддержку Гуайдо выступили, кроме США, также Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Перу, Чили, Эквадор, Гватемала и Коста-Рика. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 24 января заявил, что Берлин не готов «сохранять нейтралитет» и будет поддерживать Гуайдо.

В поддержку Мадуро выступили: Россия, Мексика, Турция, Куба и Уругвай.

25 января президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ. Одной из главных тем встречи стала ситуации в Венесуэле. Участники совещания у президента заявили, что вмешательство других стран во внутренние дела Венесуэлы неприемлемо.