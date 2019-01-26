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22:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция заменила русские корни Роксоланы украинскими на стенде у ее гробницы

Посольство Украины в Турции потребовало убрать сведения о русских корнях жены султана Сулеймана I Роксоланы со стенда возле ее усыпальницы в Стамбуле. Власти согласились заменить их на украинские, сообщило диппредставительство в Twitter.

Источник: Посольство Украины в Турции

«Постепенно восстанавливаем историческую правду: в ответ на обращение турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы у ее гробницы возле мечети Сулеймание», — отмечается в посте.

«РБК-Украина» приводит новый текст на табличке: «Жена султана Сулеймана Хюррем султан (Роксолана), украинка, и она мать султана Селима [II]».

Роксолана (1502/1505 — 1558) — наложница, а позднее жена османского султана Сулеймана. Ее настоящее имя и происхождение точно не известны. Одни источники говорят о ее русских корнях, другие отмечают, что она была вывезена из Рогатина (ныне Ивано-Франковская область Украины). Роксолана играла важную роль в политических делах государства.

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