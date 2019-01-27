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00:09 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД Франции осудил насилие во время очередной акции протеста «желтых жилетов»

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил насилие во время одиннадцатого общенационального дня протестов «желтых жилетов».

Источник: AFP 2019

«Я самым решительным образом осуждаю насилие и разрушения, снова совершаемые в эту субботу в Париже и провинциях хулиганами, скрывающимися под «желтыми жилетами», — написал он в своем Twitter.

По его словам, мобилизация правоохранительных органов была необходима, чтобы сдержать «распущенность» и «задержать нарушителей».

Как ранее сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД, в акции протеста в республике в субботу приняли участие 69 тыс. человек. При этом, по данным телеканала, в Париже задержали по меньшей мере 52 человек.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов.

В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

В течение чуть более двух месяцев участники движения провели 11 общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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