Глава МВД Франции осудил насилие во время очередной акции протеста «желтых жилетов»

Источник: AFP 2019

«Я самым решительным образом осуждаю насилие и разрушения, снова совершаемые в эту субботу в Париже и провинциях хулиганами, скрывающимися под «желтыми жилетами», — написал он в своем Twitter.

По его словам, мобилизация правоохранительных органов была необходима, чтобы сдержать «распущенность» и «задержать нарушителей».

Как ранее сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД, в акции протеста в республике в субботу приняли участие 69 тыс. человек. При этом, по данным телеканала, в Париже задержали по меньшей мере 52 человек.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов.

В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.