Глава МВД Франции осудил насилие во время очередной акции протеста «желтых жилетов»
ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил насилие во время одиннадцатого общенационального дня протестов «желтых жилетов».
ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил насилие во время одиннадцатого общенационального дня протестов «желтых жилетов».
«Я самым решительным образом осуждаю насилие и разрушения, снова совершаемые в эту субботу в Париже и провинциях хулиганами, скрывающимися под «желтыми жилетами», — написал он в своем Twitter.
Как ранее сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД, в акции протеста в республике в субботу приняли участие 69 тыс. человек. При этом, по данным телеканала, в Париже задержали по меньшей мере 52 человек.
В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.
В течение чуть более двух месяцев участники движения провели 11 общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.