Второй новейший эсминец-«невидимка» ВМС США введен в строй
ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Второй новейший эсминец — «невидимка» USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) введен в субботу в строй. Об этом сообщила
ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Второй новейший эсминец — «невидимка» USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) введен в субботу в строй. Об этом сообщила
По ее данным, церемония введения эсминца в строй прошла в порту приписки корабля —
«Корабль обеспечит независимое присутствие сил на передовых рубежах и сдерживание в течение десятилетий, и я уверен, что команда будет управлять кораблем с уровнем квалификации, отвагой и силой, необходимыми для преодоления любой проблемы», — отметил министр ВМС США Ричард Спенсер.
Закладка киля Michael Monsoor состоялась в мае 2013 года на верфи компании Bath Iron Works в Бате (штат Мэн). На воду корабль был спущен в 2016 году и передан ВМС в апреле 2018 года для окончательных испытаний и довооружения.
Предполагается, что Пентагон будет иметь три таких эсминца в своем распоряжении. Первый — ему дали название Zumwalt — был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года, передан ВМС в мае 2016 года и введен в строй в октябре того же года. Третий — Lyndon B. Johnson — был заложен в январе 2017 года. Ожидается, что ВМС получат его в 2020 году.