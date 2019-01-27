Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
+20 собак, которые очень ждут выходных
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Ирина Шейк прилетела в Москву и встретилась в поклонниками
Для арендодателей придумали новый налог. Сколько они потеряют?
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Беременную Викторию Лопыреву раскритиковали за употребление алкоголя
«Мой ребенок достоин самого лучшего»: Эвелина Бледанс рассказала о воспитании сына
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Названа самая полезная для здоровья рыба
Женщина притворилась близнецом, чтобы изнасиловать сиделку
На западе Украины разрешили все русское - СМИ
В сети обсуждают снимок Варум и Королевой, сделанный 25 лет назад
В сети считают, что 41-летняя Климова выглядит на 25
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
В США испытали российский «Тор»
Как сделать перерасчёт за вывоз мусора, если уезжаешь на лето
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
00:24 (мск), источник: ТАСС

Второй новейший эсминец-«невидимка» ВМС США введен в строй

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Второй новейший эсминец — «невидимка» USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) введен в субботу в строй. Об этом сообщила пресс-служба командования Тихоокеанским флотом ВМС США.

Источник: U.S. Navy

По ее данным, церемония введения эсминца в строй прошла в порту приписки корабля — Сан-Диего (штат Калифорния). Командиром корабля назначен капитан Скотт Смит, в подчинении которого будет находиться экипаж в составе 148 офицеров и матросов.

«Корабль обеспечит независимое присутствие сил на передовых рубежах и сдерживание в течение десятилетий, и я уверен, что команда будет управлять кораблем с уровнем квалификации, отвагой и силой, необходимыми для преодоления любой проблемы», — отметил министр ВМС США Ричард Спенсер.

Закладка киля Michael Monsoor состоялась в мае 2013 года на верфи компании Bath Iron Works в Бате (штат Мэн). На воду корабль был спущен в 2016 году и передан ВМС в апреле 2018 года для окончательных испытаний и довооружения.

Предполагается, что Пентагон будет иметь три таких эсминца в своем распоряжении. Первый — ему дали название Zumwalt — был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года, передан ВМС в мае 2016 года и введен в строй в октябре того же года. Третий — Lyndon B. Johnson — был заложен в январе 2017 года. Ожидается, что ВМС получат его в 2020 году.

 Огневая мощь российского пистолета потрясла американских военных
Почему Япония так хочет Курильские острова
Небензя обвинил США в попытке переворота в Венесуэле
Госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт Пугачевой
США отказали комику Батрутдинову в выдаче визы
Собчак рассказала о скандале на ТВ из-за драки Виторгана
Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в Мурманской области
У России всего одно золото на ЧЕ, а Загитова опять проиграла
Турция заменила русские корни Роксоланы украинскими
Спорт
Уже в Париже: сколько «Зенит» получит за Паредеса Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Hi-Tech
Морская пехота Британии учится летать Железный Человек в армии королевы.
Авто
Аварии в Подмосковье: Симферопольское шоссе было перекрыто В Москве на Симферопольском шоссе произошло сразу несколько аварий – их причиной стал обильный снегопад и скользкая дорога
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Назван любимый район московских новоселов
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Дети
Ксения Собчак опубликовала новое фото сына В сети обсуждают снимок Платона на фоне слухов о разводе звезды
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь