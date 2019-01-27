Второй новейший эсминец-«невидимка» ВМС США введен в строй

Источник: U.S. Navy

По ее данным, церемония введения эсминца в строй прошла в порту приписки корабля — Сан-Диего (штат Калифорния). Командиром корабля назначен капитан Скотт Смит, в подчинении которого будет находиться экипаж в составе 148 офицеров и матросов.

«Корабль обеспечит независимое присутствие сил на передовых рубежах и сдерживание в течение десятилетий, и я уверен, что команда будет управлять кораблем с уровнем квалификации, отвагой и силой, необходимыми для преодоления любой проблемы», — отметил министр ВМС США Ричард Спенсер.

Закладка киля Michael Monsoor состоялась в мае 2013 года на верфи компании Bath Iron Works в Бате (штат Мэн). На воду корабль был спущен в 2016 году и передан ВМС в апреле 2018 года для окончательных испытаний и довооружения.