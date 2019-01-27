Дипломаты из США покинули Венесуэлу

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В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты вывезли дипломатов из Каракаса в назначенный срок. В свою очередь, Венесуэла начала процесс отзыва сотрудников дипмиссии в Вашингтоне.

МИД страны намерен создать бюро по интересам в каждой из столиц. Переговоры между сторонами должны пройти в течение 30 дней. Несколько дипломатов остались представлять интересы стран в посольствах для достижения соглашения.

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23 янаря избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота и заявил, что разрывает все дипломатические отношения с американским правительством. Он дал дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. Срок ультиматума истек 26 января в 16:00 по местному времени (23:00 по Москве).

США сообщили, что отзовут часть сотрудников из посольства в Каракасе, которые не отвечают за особо важную деятельность. Само посольство продолжит работать. Такое решение было принято для обеспечения безопасности дипломатов.