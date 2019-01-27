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10:51 (мск), источник: m24.ru

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро (895,5 миллиона рублей) для жертв блокады Ленинграда, а также на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч, приветствуют главы дипломатических ведомств Германии и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министров.

Источник: РИА "Новости"

В документе, составленном к 75-летию снятия блокады сказано, что Сергей Лавров и Хайко Маас положительно относятся к решению, основанному на признании ответственности за совершенное беззаконие.

Отмечается, что добровольная акция улучшит качество жизни бывших блокадников и послужит историческому примирению народов двух государств.

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Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года, а ее полное снятие — 27 января 1944-го.

Жертвами тех событий, по разным данным, стали от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Память погибших в годы блокады накануне почтили на Пискареском кладбище Санкт-Петербурга.

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