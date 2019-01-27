Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Источник: РИА "Новости"

В документе, составленном к 75-летию снятия блокады сказано, что Сергей Лавров и Хайко Маас положительно относятся к решению, основанному на признании ответственности за совершенное беззаконие.

Отмечается, что добровольная акция улучшит качество жизни бывших блокадников и послужит историческому примирению народов двух государств.

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Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года, а ее полное снятие — 27 января 1944-го.