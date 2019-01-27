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11:34 (мск), источник: Известия

Венесуэла обвинила военного атташе в США в госизмене

Министерство обороны Венесуэлы обвинило военного атташе посольства страны в США в государственной измене. Так в военном ведомстве расценили заявление Хосе Луиса Сильвы о признании председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны.

Источник: Reuters

На странице ведомства в Twitter слова военного атташе назвали «актом измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от Симона Боливара». При этом должность Сильвы упоминается в прошедшем времени, пишет «Газета.ру».

«Поэтому мы отвергаем эти заявления со стороны Хосе Луиса Сильвы, занимавшего должность военного атташе в США», — отметили 27 января в минобороны Венесуэлы. Накануне военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, полковник Хосе Луис Сильва, признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его сразу же поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран.

Поддержку действующему лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро выразили Россия, Куба, Сальвадор, Мексика, Белоруссия и другие. В субботу на заседании Совбеза ООН страны ЕС выдвинули Каракасу условия и пригрозили признать Гуайдо президентом в случае их невыполнения.

Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при участии зарубежных государств.

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