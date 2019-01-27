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12:38 (мск), источник: ТАСС

Патрушев на Пискаревском кладбище почтил память павших в годы войны ленинградцев

Секретарь Совета безопасности России возложил цветы и венки на мемориальном комплексе.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, почтив память ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Торжества в эти дни проходят в разных местах в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, связанных с памятью о войне и блокаде. В городе и области организованы концерты, реконструкции, интерактивные проекты, которые позволяют молодежи больше узнать о битве за Ленинград в 1941—1944 годах.

Позднее в этот день участие в ряде мероприятий примет президент РФ Владимир Путин.

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