Патрушев на Пискаревском кладбище почтил память павших в годы войны ленинградцев
Секретарь Совета безопасности России возложил цветы и венки на мемориальном комплексе.
Секретарь Совета безопасности России возложил цветы и венки на мемориальном комплексе.
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища в
Торжества в эти дни проходят в разных местах в
Позднее в этот день участие в ряде мероприятий примет президент РФ Владимир Путин.