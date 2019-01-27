Патрушев на Пискаревском кладбище почтил память павших в годы войны ленинградцев

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, почтив память ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Торжества в эти дни проходят в разных местах в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, связанных с памятью о войне и блокаде. В городе и области организованы концерты, реконструкции, интерактивные проекты, которые позволяют молодежи больше узнать о битве за Ленинград в 1941—1944 годах.