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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В России «военные кафедры» заменили на «военные центры»

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

«“Военные факультеты (кафедры) при образовательных организация высшего образования” заменить на “военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования”», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу с 31 января нынешнего года.

Структуры военной подготовки есть в 87 российских вузах. Они готовят офицеров и сержантов по десяткам военно-учетных специальностей. В июне заместитель министра обороны России Николай Панков заявил о намерении министерства открыть еще шесть центров военного обучения до конца 2018 года.

Владимир Путин в августе 2018 года подписал закон об упразднении военных кафедр в вузах. Их заменили на военные учебные центры, которые станут единым видом подразделений военной подготовки.

По новой схеме будущие офицеры, сержанты, старшины, а также военные инженеры будут на один учебный день в неделю покидать учебное заведение для прохождения воинской подготовки в специально созданных для этого центрах. После успешного окончания обучения они, как сейчас студенты военных кафедр, смогут получить документы военнослужащих запаса.

Военные кафедры не отменят
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