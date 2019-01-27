В России «военные кафедры» заменили на «военные центры»
Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«“Военные факультеты (кафедры) при образовательных организация высшего образования” заменить на “военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования”», — говорится в тексте указа. Документ вступает в силу с 31 января нынешнего года.
Структуры военной подготовки есть в 87 российских вузах. Они готовят офицеров и сержантов по десяткам
Владимир Путин в августе 2018 года подписал закон об упразднении военных кафедр в вузах. Их заменили на военные учебные центры, которые станут единым видом подразделений военной подготовки.
По новой схеме будущие офицеры, сержанты, старшины, а также военные инженеры будут на один учебный день в неделю покидать учебное заведение для прохождения воинской подготовки в специально созданных для этого центрах. После успешного окончания обучения они, как сейчас студенты военных кафедр, смогут получить документы военнослужащих запаса.